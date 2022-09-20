В Барнауле из туберкулезной больницы сбежал заключенный

Теперь осужденному придется снова отправиться в суд Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле заключенный сбежал с лечения из туберкулезной больницы.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 26-летнего осужденного из Новоалтайска. Он сбежал из клиники, где проходил лечение от туберкулеза.

Мужчину осудили за повторное управление автомобилем в алкогольном состоянии. Наказание его отправили отбывать в колонии-поселении, но с 14 апреля он по медицинским показаниям был направлен для прохождения лечения в краевой противотуберкулезный диспансер.

– Спустя три месяца он совершил побег, выйдя через запасной выход медучреждения, заведомо зная, что осужденным запрещается покидать пределы здания и прилегающей к нему территории, - сообщают в пресс-службе прокуратуры края.

Его действия были расценены, как побег из места лишения свободы. Наказание ему определит суд.