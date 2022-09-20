В Алтайском крае грибники встретили привязанную к заброшенному дому собаку

Брошенный пес. Скриншот страницы vk.com/incident22

Грибники, отправившиеся на «тихую» охоту в село Повалиха, наткнулись на прикованного на цепь алабая. Он был привязан к заброшенному дому.

– В воскресенье мы с подругой поехали за грибами в село Повалиха. Остановившись возле заброшенного дома, мы услышали не лай собаки, не вой, а плачь. Подойдя к дому, увидели ужасную картину: собака породы алабай была привязана железной цепью к столбу и из последних сил звала на помощь, - рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» Виктория.

Все, что девушки прихватили с собой из еды – хлеб и воду – отдали собаки. Она жадно все хватала, совсем не жуя. Вид у животного, признаются грибники, был не для слабонервных. Было принято решение спасать пса.

По словам местных жителей, хозяин специально оставил собаку умирать, а сам уехал жить в город. Люди, спасшие алабая надеются, что правоохранительные органы найдут мужчину и накажут его за жестокое обращение с животным.

– Это каким же надо быть человеком, чтобы вот так вот сделать?? – возмущается Виктория.