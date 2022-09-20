«Ростелеком» заявил на Алтайском ИТ-Форуме о готовности помочь клиентам переехать с зарубежных серверов

Фото: пресс-служба «Ростелекома»

На заседании Совета Торгово-промышленной палаты РФ по ИТ и цифровой экономике федеральный оператор рассказал о развитии центров обработки данных (ЦОДов) в современных условиях и предложениях компании по миграции бизнеса с зарубежного на отечественное ПО, оборудование и облачные сервисы.

По мнению экспертов «Ростелекома», с 2020 года рост рынка коммерческих дата-центров в России заметно снизился из-за проблем с логистикой и поставками оборудования. Одновременно появилась тенденция поглощения крупными игроками рынка более мелких операторов. Доля облачных сервисов в структуре ЦОДов с 2010 года увеличилась более чем в два раза. Это связано с тем, что бизнес-компаниям и госструктурам сложно и дорого самостоятельно содержать здания, оборудование и инфраструктуру. Они все лучше осознают свою выгоду от облачных технологий, готовы отдавать капитальные затраты на приобретение собственного оборудования на аутсорсинг и все чаще используют ресурсы коммерческих дата-центров.

«Ростелеком» сегодня располагает самой разветвленной сетью дата-центров. Четырнадцать сертифицированных ЦОДов компании расположены во всех федеральных округах. Самые крупные площадки оператора действуют в Удомле Тверской области (800 стойко-мест), Екатеринбурге (216) и Новосибирске (304). В Москве в стадии запуска дата-центр с максимальным уровнем надежности Tier IV.

«Сейчас "Ростелеком" больше сосредоточен на проблемах переезда зарубежных облачных сервисов клиентов. Мы разрабатываем план миграции и перевозим виртуальные машины и сервисы в наши облака в ЦОД из Amazon Web Service и Google Cloud Azure. Взамен зарубежных предлагаем объектные и файловые хранилища, масштабируемые и отказоустойчивые виртуальные сервисы на основе российской облачной платформы «Базис», среди которых — корпоративная почта CommuniGate Pro, "Облачный диск для бизнеса" (аналог облачных дисков Google, One Drive и Dropbox), а также "Виртуальные рабочие столы", работающие по типу Microsoft RDP\RDS и Citrix VDI», — сообщила менеджер проектов Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Инна Дугина.

Среди успешных кейсов «Ростелекома» — миграция трех тысяч почтовых ящиков на CommuniGate Pro по заказу правительства Республики Бурятия, перенос информационных систем в ЦОД на время ремонта серверной для департамента финансов Томской области, миграция в облако данных Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) и другие.

В Алтайском крае облачные решения «Ростелекома» активно применяют 148 бизнес-компаний и госучреждений. Оператор предоставляет услуги ЦОД торговым организациям «Строймир», «Аникс», «Линкссофт», «Финтендер-Крипто». Услугами виртуального хранилища дата-центров компании пользуются АО «Кипринский маслосырзавод», «Троицкий маслосыродел» и другие производственные предприятия.

ЦОДы «Ростелекома» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, надежность и доступность услуги, обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими госстандартами.

Подключить услугу можно в максимально короткие сроки на сайте «Ростелекома».

На правах рекламы