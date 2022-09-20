На Алтае женщина ушла в поход и пропала

Ольга Кин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА

29 августа 67-летняя Ольга Кин ушла в пеший поход по Горному Алтаю и пропала без вести.

– Отделением МВД России по Онгудайскому району разыскивается без вести пропавшая Кин Ольга Борисовна, 1955 года рождения, которая 29 августа 2022 года ушла в пеший поход из села Инегень Онгудайского района до села Тюнгур Усть-Коксинского района, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Республике Алтай.

До сегодняшнего дня ее местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей женщины: на вид 60 лет, рост 152 сантиметра, волосы короткие рыжие. Телосложение плотное. Носит очки. Когда ее видели в последний раз, она была одета в черный спортивный костюм с капюшоном.

С собой в поход она взяла сине-черный рюкзак, оранжевую палатку, спальник, дополнительную одежду (брюки бардовые и светло-зеленые, куртку горчичного цвета). Из документов – паспорт.

Информацию о местонахождении пропавшей Ольги Кин можно сообщить по телефонам: 8 (38845) 22-0-41; 8 (38822) 9-23-28; или 102.