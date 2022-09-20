Хоккеисты «Динамо-Алтай» дважды уступили на выезде саратовскому «Кристаллу»

20 сентября "Динамо-Алтай" проведет в Саратове заключительный матч серии. Скриншот трансляции матча

Хоккеисты барнаульского клуба «Динамо-Алтай» проводят серию матчей на выезде в Саратове, где команда уже дважды уступила местному «Кристаллу».

Первая встреча соперников состоялась 16 сентября. Тогда дружина Евгения Бакланова уступила со счетом 2:3. На следующий день барнаульцы смогли взять реванш – 3:1. Однако их счастье длилось недолго и в понедельник они потерпели второе разгромное поражение – 2:6.

Сегодня, 20 сентября, команды проведут заключительный матч серии.