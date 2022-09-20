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Звезды20 сентября 2022 6:36

Певица Пелагея выступит в одном из ТЦ Барнаула

Кроме того, посетителей встретят стилисты, визажисты и косметологи
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пелагея

Пелагея

Фото: Олег УКЛАДОВ

Певица Пелагея выступит для посетителей одного из крупнейших барнаульских торговых центров.

Выступление состоится 25 сентября. Приезд звезды станет возможным благодаря рекламной акции популярного магазина косметики. Праздник в честь красоты пройдет в ТРЦ Galaxy, сообщается на его официальной странице во «Вконтакте».

– Все, кто совершит покупку от 499 рублей и успеет получить купон, смогут сделать с ней фото и получить подарок прямо из рук певицы! – также обещают организаторы.

При этом количество купонов строго ограничено.

Помимо этого в день праздника в магазине будут работать визажисты, стилисты, косметолог, трихолог и барбер. Воспользоваться их услугами можно будет в том случае, если ваша покупка составит не менее 999 рублей.

Начало праздника в 12 часов.