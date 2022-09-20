Жителей Горного Алтая предупреждают о возможном падении частей ракетоносителя

Падение может произойти в Усть-Канском районе Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 21 сентября, планируется очередной запуск с космодрома «Байконур», в результате на территорию Горного Алтая могут упасть части ракетоносителя.

– В 20.54 местного времени, с космодрома «Байконур», запланирован пуск Ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22»), - сообщают в управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

В Усть-Канском районе возможно падение отделяющихся частей ракетоносителя. Населению не рекомендуется выходить в леса и в целом за пределы населенного пункта. О падении фрагментов следует сразу же сообщать в сельскую администрацию.

Если завтра запуск не состоится, то резервные старты намечены на ближайшие дни:

23 сентября в 20.10,

24 сентября в 19.47,

25 сентября в 19.24.