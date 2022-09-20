На Алтае осудили директора стадиона, на котором футбольные ворота задавили 5-летнего ребенка

Ворота упали на 5-летнего мальчика. Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Республике Алтай

В Республике Алтай осудили директора стадиона, на котором пострадал пятилетний мальчик – на него упали футбольные ворота.

Следствие и суд установили, что в период с марта по май 2019 года директор муниципального казенного учреждения «Дирекция центрального стадиона «Дружба» недостаточно добросовестно выполнял свои обязанности.

– В частности, он не обеспечил надлежащее техническое оборудование места проведения физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, нормами и правилами, поставив тем самым посетителей стадиона в условия и обстановку, представляющие опасность для их жизни и здоровья, - говорится релизе СУ СК РФ по Республике Алтай.

Вечером 19 мая 2019 года двое мальчишек 8 и 9 лет решили поставить ворота, но они упали на пятилетнего мальчика. Медики диагностировали у него компрессионный перелом грудного и поясничного позвонков, что расценивается, как тяжкий вред здоровью.

Суд признал директор виновным в произошедшей трагедии. Ему назначили два года условно с испытательным сроком один год.