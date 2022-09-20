Жительница Белокурихи «проиграла» на бирже 4 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества
Фото: Анна СЕМИНА
60-летняя жительница Белокурихи отдала мошенникам 4 млн рублей. Она хотела поиграть на бирже и увеличить свое состояние.
Потерпевшая рассказала, что ей позвонили неизвестные и предложили сыграть на электронной бирже.
– Используя свой личный кабинет банка, она переводила деньги сначала под предлогом игры на бирже, а потом под предлогом оплаты сборов для вывода якобы уже заработанных денег, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Но вывести деньги она не смогла и в этот момент поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.