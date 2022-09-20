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Общество20 сентября 2022 2:51

Жительница Белокурихи «проиграла» на бирже 4 млн рублей

Она сама не поняла, как стала жертвой мошенников
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества

Фото: Анна СЕМИНА

60-летняя жительница Белокурихи отдала мошенникам 4 млн рублей. Она хотела поиграть на бирже и увеличить свое состояние.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили неизвестные и предложили сыграть на электронной бирже.

– Используя свой личный кабинет банка, она переводила деньги сначала под предлогом игры на бирже, а потом под предлогом оплаты сборов для вывода якобы уже заработанных денег, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Но вывести деньги она не смогла и в этот момент поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.