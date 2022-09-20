В Барнауле мертвецки пьяный студент на «Крузаке» протаранил ворота стоянки

В чувства парня приводили полицейские Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пьяный 21-летний студент из Горняка устроил гонки на закрытой территории и протаранил на «Крузаке» железные ворота. Подробнее эту истории рассказали в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul.

Сам инцидент начался еще в минувшую пятницу, 16 сентября. Будущий гонщик устроил алкогольную вечеринку на квартире в Новосиликатном. А под утро, когда его состояние уже было окончательно невменяемым, он решил покататься. Залез на территорию стоянки и там решил найти какой-нибудь открытый автомобиль. Сначала ему попалась грузовая «Газель». Он сел за руль, завел и даже поехал, правда, как выбраться с закрытой территории не сообразил. Немного покружив, парень заметил ворота с замком и решил взять на таран. Но не получилось. Попутно он задел еще один автомобиль. А «Газель» же заглохла после столкновения.

Тогда студент решил найти другую «тачку». Со второго раза ему попался открытый внедорожник Toyota Land Cruiser. Он точно также сел за руль и вновь протаранил железные ворота. Они поддались и он юный угонщик оказался на свободе, но проехал всего около ста метров и уснул. Разбудить его смогли только полицейские.