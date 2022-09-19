На Алтае пьяный мальчик на машине каким-то образом «запрыгнул» на крышу припаркованного авто

ДТП в Горно-Алтайске 19 сентября 2022 г. Фото ГУ МВД по РА

19 сентября около 06:45 в Горно-Алтайске 14-летний местный житель устроил ДТП. Подробности рассказали в ГУ МВД по республике Алтай.

Мальчик был за рулем ВАЗа. Он не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и каким-то образом «запрыгнул» на крышу припаркованного Nissan Serena.

- Установлено, что он сел за руль нетрезвым. У него была степень опьянения 0,455 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Допустимая норма - 0,16 мг/л, - отметили в полиции.

В результате подростка увезли в республиканскую детскую больницу, госпитализация не потребовалась. Теперь решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).