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Общество19 сентября 2022 11:31

В Заринске прошел «Марафон добрых дел» с участием волонтеров Алтай-Кокса

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) совместно с благотворительным фондом «Милосердие» организовал в Заринске «Марафон добрых дел»

Фото: из архива компании

В рамках него 17 сентября состоялся эко-забег и стартовала благотворительная акция помощи приюту для животных.

На территории городского пляжа волонтеры Алтай-Кокса участвовали в плоггинг-забеге (спортивное мероприятие, сочетающее бег со сбором мусора). Разделившись на команды, они выбежали на заданную дистанцию с пакетами и перчатками для сбора пластика и других отходов.

На эко-пробежку отводилось 20 минут, после чего на финише взвешивали пакеты с мусором и определяли победителей, собравших наибольшее его количество. Общими усилиями заводских волонтеров было собрано около 200 кг мусора. Вывезти мусор с пляжа помогла заринская компания «Эко Гарант», которая также занимается его сортировкой.

Участникам эко-забега вручили корпоративные призы. Для детей организаторы подготовили развлекательную программу с конкурсами на тему защиты природы.

Также в день забега в компании стартовала благотворительная акция помощи заринскому приюту для животных «Шанс». Сотрудники Алтай-Кокса до конца сентября собирают и передают пожертвования и корма в адрес приюта.

Традиционный «Марафон добрых дел» в компании НЛМК в этом году проходит с 5 по 25 сентября. На этот раз марафон посвящен экологии. В течение сентября в экологических акциях примут участие все предприятия Группы НЛМК.