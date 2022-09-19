В Барнауле за 26,5 млн продается коттедж с подоконниками из золотистого мрамора

Скриншот с сайта avito.ru Фото: Авито.

В барнаульском поселке Южный продается шикарный коттедж общей площадью 315 «квадратов» за 26,5 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Авито.

Меньшая часть дома - 105 квадратных метров - без ремонта. А большая - 210 "квадратов" - с ремонтом. На первом этаже находится прихожая с небольшой гардеробной санузел с окнами, лестничный холл, гостиная, кухня, столовая.

- В кухне встроенная мебель из натурального дерева (Италия), камин из египетского золотистого мрамора и травертина (это горная порода – прим. ред.). А светлая столовая с тремя большими закругленными окнами и выходом на террасу позволяет собрать большую семью за одним столом до 15 человек, - пишет в частности автор объявления.

Он также отмечает, что в столовой есть подоконники из золотистого мрамора.

На второй этаж ведет монолитная лестница, "парящая" в воздухе (без подпорных столбов), с кованным ограждением ручной работы. Там размещены спальни, холл-библиотека, ванная комната.

На участке расположены бревенчатая, рубленная вручную баня, зона отдыха с бассейном и деревянным настилом для любителей загорать.