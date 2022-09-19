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Общество19 сентября 2022 9:17

Магазины в Барнауле скидывают мусор в кучу у ВДНХ

К ним присоединяются и прохожие
Александра Сапожкова
Также барнаулец призывает сообщать о других стихийных мусорках

Также барнаулец призывает сообщать о других стихийных мусорках

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула пожаловался на то, что возле ВДНХ образовалась куча мусора. Фото опубликовано в паблике «Барнаул 22».

- Вот такая картина. Мусор из местных магазинов просто скидывают в эту кучу. Все это «солят и перчат» прохожие, - написал горожанин.

Барнаулец решил убрать эту свалку и ищет помощников. Ему нужны два-три человек и один автомобиль.

Также он призывает сообщать и о других стихийных мусорках в Барнауле, чтобы постепенно от них избавляться