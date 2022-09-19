Магазины в Барнауле скидывают мусор в кучу у ВДНХ

Также барнаулец призывает сообщать о других стихийных мусорках
Фото: Олег УКЛАДОВ
Житель Барнаула пожаловался на то, что возле ВДНХ образовалась куча мусора. Фото опубликовано в паблике «Барнаул 22».
- Вот такая картина. Мусор из местных магазинов просто скидывают в эту кучу. Все это «солят и перчат» прохожие, - написал горожанин.
Барнаулец решил убрать эту свалку и ищет помощников. Ему нужны два-три человек и один автомобиль.
Также он призывает сообщать и о других стихийных мусорках в Барнауле, чтобы постепенно от них избавляться