Магазины в Барнауле скидывают мусор в кучу у ВДНХ

Также барнаулец призывает сообщать о других стихийных мусорках Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула пожаловался на то, что возле ВДНХ образовалась куча мусора. Фото опубликовано в паблике «Барнаул 22».

- Вот такая картина. Мусор из местных магазинов просто скидывают в эту кучу. Все это «солят и перчат» прохожие, - написал горожанин.

Барнаулец решил убрать эту свалку и ищет помощников. Ему нужны два-три человек и один автомобиль.

Также он призывает сообщать и о других стихийных мусорках в Барнауле, чтобы постепенно от них избавляться