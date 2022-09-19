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Общество19 сентября 2022 7:33

В Барнауле на Докучаево неизвестные парни катали огромную матрешку

Очевидцы говорят, что они хотели поставить ее на место
Александра Сапожкова
Скриншот страницы телеграм-канала «В курсе 22»

Скриншот страницы телеграм-канала «В курсе 22»

В Барнауле компания парней катала одну из четырех огромных матрешек, установленных на Докучаево. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «В курсе 22».

- То ли пытались ее куда-то укатить, то ли хотели поставить на место, - предположили участники сообщества.

В комментариях одни поругали молоды людей, другие похвалили, а третьи над ними пошутили:

- Никогда этого не понимала, это что, выражение силы?

- Да они решили посмотреть есть ли внутри матрешки матрешка, поднять не получилось, перевернули, а она покатилась.

- Ребята молодцы, я лично видел, как они ее ставили на место!