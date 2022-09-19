Бабье лето в Алтайском крае 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, когда будет бабье лето в Западной Сибири, в том числе и в Алтайском крае.

По его словам, период начнется с середины этой недели.

- В Алтайском крае, например, со вторника прогнозируется 20-25 градусов. Кроме того, погода будет без осадков, - отметил синоптик.

Также он рассказал, что в Новосибирской области в середине недели будет около +27…+28 градусов. А в Омской области - около +25 градусов.