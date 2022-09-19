У ТРЦ «Праздничный» в Барнауле появится второй корпус с магазинами и офисами

ТРЦ "Праздничный" в Барнауле Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В Барнауле построят еще один корпус ТРЦ «Праздничный», который находится на ул. Балтийской, 16. Он разместится сбоку от здания, где сейчас находится парковка, сообщает «Толк».

Площадь всего участка составляет 15,4 тыс. «квадратов». Под новую застройку отведено около 6,2 тыс.

- На первом этаже планируют разместить магазины, на втором – офисы, - пишет издание

Здание сделают двухэтажным, каждый уровень высотой по шесть метров. В нем предусмотрено два входа. Фасады будут в красном, белом и сером исполнении, а лицевая часть почти сплошь зеркальная.

Перед новым зданием и за ним будут оборудованы ряды парковок. В общей сложности на участке будет 180 машино-мест. На территорию по-прежнему можно будет попасть со стороны ул. Балтийской и с ул. Лазурной.