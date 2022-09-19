Россельхозбанку на Алтае клиенты доверили более 45 млрд рублей

Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Объем средств корпоративных клиентов приблизился к 24 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 2 млрд, или на 9,5%. Наибольший интерес к размещению свободных средств в депозиты демонстрируют компании среднего и малого бизнеса Алтая. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов составил 15 млрд рублей, увеличившись в 2022 году на 1,9 млрд рублей.

Положительная динамика сохраняется в работе с привлечением средств населения Алтайского края и Республики Алтай. За 8 месяцев вклады частных клиентов выросли на 1,6 млрд по сравнению с аналогичной датой прошлого года и превысили 21 млрд рублей. За это время физическими лицами открыто более 26 тыс. новых вкладов.

«Доверие к Россельхозбанку у наших клиентов – это общий успех. Мы стараемся в любых условиях работать с полной отдачей. Прирастаем услугами по дистанционному и мобильному обслуживанию. Это дает свои результаты. Нам удается оставаться привлекательными и надежными для клиентов. Сегодня Россельхозбанк предлагает широкую линейку финансовых инструментов, из которых можно выбрать тот, который подходит для сбережения и преумножения ваших средств», — отметил директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

До 30 сентября в Россельхозбанке проходит акция «Выгодное решение» для физических лиц, нацеленная на сохранение доходности по вкладам действующих клиентов, желающих досрочно востребовать ранее открытые вклады, открытые в период с 01.03.2022 по 26.05.2022 по различным видам. Для участников акции проценты начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе.

Кроме этого, Россельхозбанк предлагает отличные условия по накопительным счетам, которые можно открыть в том числе и через дистанционные каналы обслуживания, например, в мобильном приложении. По данному предложению максимальная ставка составляет 8%, максимальная сумма вклада ничем не ограничена, предусмотрена ежемесячная капитализация, возможность пополнения и ведения расходных операций с сохранением процентной ставки.

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