В Барнауле временно изменили четыре трамвайных маршрута

Маршруты следуют по измененным схемам в прямом и обратном направлениях Фото: Дарья САВЕНКО

В Барнауле из-за повреждения силового кабеля и его восстановления временно изменили схему движения трамваев по четырем маршрутам, сообщили в мэрии.

Движение на участке ул. Малахова (от А. Петрова до Космонавтов) и ул. А. Петрова (от Попова до Малахова) сейчас пока остановлено. А маршруты № 5, 7, 9 и 10 следуют по измененным схемам в прямом и обратном направлениях.

Маршрут 10: Докучаево - Попова - Власихинская - Малахова – А. Петрова - Северо-Западная - Калинина - Космонавтов - Поток.

Маршрут 9: Докучаево - Попова - Космонавтов - Калинина - Северо-Западная – А. Петрова - разворот на кольце Малахова/ Петрова.

Маршрут 7: Депо 3 - Малахова - А. Петрова - Советской Армии - Челюскинцев - Анатолия - Красноармейский – Кордон.

Маршрут 5: пл. Свободы - Красноармейский - Анатолия - Депо 1 - Анатолия - Челюскинцев - Советской Армии - Северо-Западная - Калинина - Космонавтов – Мясокомбинат.