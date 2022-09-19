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Общество19 сентября 2022 3:54

В Барнауле на два дня отключили горячую воду в 73 домах

Также ее не будет в нескольких детсадах, школах и больницах
Александра Сапожкова
Отключение горячей воды в Барнауле в сентябре 2022

Отключение горячей воды в Барнауле в сентябре 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Барнауле в 73 многоквартирных домах на два дня отключили горячую воду. Об этом сообщает СГК.

Энергетики пояснили, что заканчивают работы по перекладке трубопроводов на ул. Молодежной. И чтобы ввести сеть в эксплуатацию, нужно ограничить горячее водоснабжение.

Воду отключили с 10 часов 19 сентября до 22 часов 20 сентября. Под отключение попали также пять школ, два детских сада и пять больниц.

Перечень домов и соцучреждений, попавших под отключение, можно посмотреть в телеграм-канале СГК.