Отключение горячей воды в Барнауле в сентябре 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Барнауле в 73 многоквартирных домах на два дня отключили горячую воду. Об этом сообщает СГК.

Энергетики пояснили, что заканчивают работы по перекладке трубопроводов на ул. Молодежной. И чтобы ввести сеть в эксплуатацию, нужно ограничить горячее водоснабжение.

Воду отключили с 10 часов 19 сентября до 22 часов 20 сентября. Под отключение попали также пять школ, два детских сада и пять больниц.

Перечень домов и соцучреждений, попавших под отключение, можно посмотреть в телеграм-канале СГК.