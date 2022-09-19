Отключение горячей воды в Барнауле в сентябре 2022
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Барнауле в 73 многоквартирных домах на два дня отключили горячую воду. Об этом сообщает СГК.
Энергетики пояснили, что заканчивают работы по перекладке трубопроводов на ул. Молодежной. И чтобы ввести сеть в эксплуатацию, нужно ограничить горячее водоснабжение.
Воду отключили с 10 часов 19 сентября до 22 часов 20 сентября. Под отключение попали также пять школ, два детских сада и пять больниц.
Перечень домов и соцучреждений, попавших под отключение, можно посмотреть в телеграм-канале СГК.