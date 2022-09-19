Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2022 2:58

На алтайской трассе легковой автомобиль залетел под фуру

ДТП произошло в районе поворота на село Калистратиха
Александра Сапожкова
Авария случилась вечером 18 сентября

Авария случилась вечером 18 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

На трассе Барнаул – Калманка вечером 18 сентября произошло ДТП с участием легковушки и большегруза. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «В курсе 22».

На фото видно, что черная легковая иномарка залетела под фуру. Причем фура находится на своей полосе, а легковушка – на встречной. У иномарки сильно поврежден бок и разбито лобовое стекло. Комментаторы предположили, что большегруз в момент столкновения стоял на обочине.

Отмечается, что авария случилась в районе поворота на село Калистратиха.