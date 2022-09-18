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Происшествия18 сентября 2022 12:50

В Рубцовске сгорел павильон, где готовили роллы и пиццу

Точка находится на пр. Ленина, 87
Александра Сапожкова
Скриншот видео из паблика "Инцидент Рубцовск"

Скриншот видео из паблика "Инцидент Рубцовск"

18 сентября около 2:30 ночи в Рубцовске произошел пожар в павильоне быстрого питания «ГрильНов», сообщается в паблике «Инцидент Рубцовск».

Предварительно установлено, что ЧП случилось из-за короткого замыкания. Площадь возгорания, по данным краевого МЧС, составила 105 кв.м. К счастью, при этом из людей никто не пострадал. Однако здание повредилось значительно. На фото в паблике видно, что огонь в значительной степени повредил кровлю.

Отметим, что точка расположена по адресу: пр. Ленина, 87. Там в частности готовят пиццу и роллы.