Алтайский министр здравоохранения может получить должность зампреда правительства

Дмитрий Попов Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайский губернатор Виктор Томенко утвердил новую структуру краевого правительства региона. Судя по документу, нельзя исключать, что министр здравоохранения края Дмитрий Попов станет новым вице-губернатором, пишет «Банкфакс».

Как сообщает издание, теперь руководитель краевого Минздрава больше не входит в список членов кабмина. Между тем другие министры остались на своих местах.

- Согласно тексту, в рядах членов правительства, где перечисляются все министры, больше нет должности главы краевого Минздрава, которую сейчас занимает Дмитрий Попов, - пишет «Банкфакс».

Наблюдатели уже высказывают версии по поводу происходящего. Наиболее реалистично выглядит вариант совмещения должности министра с постом зампреда правительства края. Есть и другие версии, но наименее вероятные. Например, возможна реорганизация Министерства здравоохранения в Управление. Не исключается и вариант с банальной ошибкой в документе.

Отмечается, что еще в конце 2021 года инсайдеры говорили о том, что Дмитрий Попов, предположительно, пойдет на повышение и получит пост «социального» вице-губернатора.