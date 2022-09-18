Мать-инвалида с несовершеннолетними детьми выселяют из дома в Барнауле

Скриншот видео "Вести - Алтай" / vesti22.tv

Дом барнаульской семьи Афониных в поселке Пригородный, приобретенный в ипотеку, пустили с молотка. Теперь у жилья новый хозяин. А мать-инвалид с несовершеннолетними детьми должны будут выселиться 26 сентября.

Как сообщают «Вести – Алтай», жилье семья взяла в 2006 году за 1,5 млн рублей. 13 лет ипотеку платили исправно, а потом у Любови Афониной начались проблемы со здоровьем, а ее муж (сейчас пара в разводе) потерял стабильный заработок.

В итоге после суда жилье пустили с молотка из-за задолженности в 747 тыс. рублей. Причем хозяйка уверяет, что была не в курсе событий. Новым хозяином стал Роман Чернышев. Информацию о торгах он нашел в интернете и купил дом за 2,4 млн рублей. Не дождавшись, когда семья съедет, решил добиваться выселения через суд.

Сейчас мать с детьми в трудном положении: они пока не могут получить соцжилье, так как выписаны из дома (без регистрации соцжилье не дают). Все эти месяцы Любовь Афонина с адвокатом оспаривали действия пристава, выселение, пытались признать недействительными торги, дошли до Верховного Суда… Но пока безрезультатно.

А новый хозяин тем временем подал иск о взыскании с Афониных неосновательного обогащения - они бесплатно живут в его доме, а он туда даже не может войти.