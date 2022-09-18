Пожилой рабочий во время копки картофеля на Алтае угодил под трактор

Мужчину увезли с переломами ребер и внутренним кровотечением Фото: Олег УКЛАДОВ

15 сентября на Алтае на картофельном поле произошел несчастный случай с 71-летним работником из Средней Азии. Мужчину переехал трактор.

По данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, пожилой мужчина работал с картофелекопалкой. Но в какой-то момент упал и тут же очутился под трактором, за рулем которого был его 41-летний напарник.

Сообщается, что мужчину переехало колесо. Сейчас он находится в больнице с переломами ребер и внутренним кровотечением.