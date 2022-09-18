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Происшествия18 сентября 2022 7:59

Пожилой рабочий во время копки картофеля на Алтае угодил под трактор

Во время работы он отвлекся и упал
Александра Сапожкова
Мужчину увезли с переломами ребер и внутренним кровотечением

Мужчину увезли с переломами ребер и внутренним кровотечением

Фото: Олег УКЛАДОВ

15 сентября на Алтае на картофельном поле произошел несчастный случай с 71-летним работником из Средней Азии. Мужчину переехал трактор.

По данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, пожилой мужчина работал с картофелекопалкой. Но в какой-то момент упал и тут же очутился под трактором, за рулем которого был его 41-летний напарник.

Сообщается, что мужчину переехало колесо. Сейчас он находится в больнице с переломами ребер и внутренним кровотечением.