Картофелину размером с голову сфотографировали на продуктовой ярмарке в Барнауле

Овощ едва помещается в руке Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле 17 сентября прошли продуктовые ярмарки. На одной из них была замечена картофелина размером почти с человеческую голову.

Фото опубликовано на сайте мэрии. На нем видно, что овощ просто огромный и едва помещается в руке.

- Цена картошки на ярмарке составила 15-17 рублей за килограмм, продукцию представляли местные производители, - рассказали в горадминистрации.

Помимо картошки, на ярмарке можно было купить другие овощи, молоко, мясо, мед, яйца и так далее. Цены на продукты, по сравнению с магазинами, были ниже на 8-60 %.

Следующие ярмарки пройдут 24 сентября.