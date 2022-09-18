В Алтайском крае завершены поиски 59-летней женщины, которая отправилась за грибами

Поисковая операция Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

16 сентября в лесном массиве потерялась 59-летняя женщина. Она ушла за грибами и не вернулась, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

О ЧП сообщили родственники женщины. Спасательная операция была организована немедленно. С женщиной удалось созвониться, но связь была плохой, и обозначить точное ее местонахождение не удалось. Было лишь понятно, что она находится в окрестностях населенного пункта Кислуха Первомайского района.

«Ночью работы результата не дали. Поэтому утром 17 сентября к поискам были привлечены дополнительные силы. И в 16:30 женщина была найдена», - рассказали спасатели.

Отмечается, что состояние ее здоровья было удовлетворительным, медпомощь не понадобилась.