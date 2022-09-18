На Алтае во время уборки урожая загорелся неисправный комбайн

Пожарные тушат комбайн Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

17 сентября около 16 часов в Зональном районе на полевом стане на окраине села Комарово загорелся силосоуборочный комбайн «Ягуар». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, на место выехали пожарные из Бийска и добровольная команда Иткульского спиртзавода. На момент их прибытия горела жатка и наклонная камера комбайна.

- Пожар полностью ликвидировали через 30 минут. Его общая площадь составила около трех квадратных метров. В результате возгорания были повреждены камера и жатка. Дальнейшего распространения пламени удалось не допустить, - отметили в ведомстве.

Предварительная причина возгорания - неисправность систем, узлов и механизмов комбайна.