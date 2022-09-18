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Недвижимость18 сентября 2022 3:24

Шикарную «трешку» с «волшебным» видом на город продают в Барнауле за 14 млн. рублей

Окна в жилье выходят на две стороны.
Александра Сапожкова
Скриншот объявления с сайта "Циан"

Скриншот объявления с сайта "Циан"

На сайте «Циан» опубликовано объявление о продаже трехкомнатной квартиры на 17 этаже. Цена жилья – 14 млн рублей.

«Шикарная, просторная, солнечная и уютная квартира для большой семьи. Семнадцатый этаж гарантирует отсутствие шума от соседей сверху и волшебные виды на город, так как дом расположен на возвышенности и окна квартиры выходят на две стороны», - сообщается в объявлении.

В квартире есть кухня, гардеробная, детская, спальня, гостиная. Отмечается, что жилье продается с новой мебелью, сделанной на заказ.

«А если утеплить лоджию, то получите еще 9,3 «квадрата» жилой площади, которую можно использовать как кабинет, мастерскую или игровую», - добавляет продавец.