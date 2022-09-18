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Общество18 сентября 2022 2:38

Байкерша с 15-летней девочкой угодили в ДТП во время движения мотоколонны в Барнауле

Мотоцикл «Хонда» столкнулся с «Мерседесом»
Александра Сапожкова
Скриншот видео из телеграм-канала "Инцидент Барнаул"

Скриншот видео из телеграм-канала "Инцидент Барнаул"

Днем 17 сентября в 13:15 на Новом мосту в Барнауле во время движения мотоколонны произошло ДТП. Об аварии сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

По предварительным данным ГИБДД города, 47-летний водитель «Мерседеса» перестраивался и столкнулся с мотоциклом «Хонда», которым управляла 43-летняя женщина. А затем мотоцикл столкнулся с едущим впереди автомобилем «Хонда».

В результате травмы получили водитель и 15-летняя пассажирка мотоцикла. Им была оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась.