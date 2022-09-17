Девушка погибла в жестком ДТП на Чуйском тракте

На месте аварии Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

16 сентября в Шебалинском районе Республики Алтай столкнулись две иномарки. В результате аварии погибла 24-летняя девушка. Об этом сообщает МВД региона.

Как установили правоохранители, 25-летний житель Красноярского края не справился с управлением Toyota Caldina и выехал встречную полосу. Произошло столкновение с Hyundai Tucson, за рулем машины был 43-летний житель Алтайского края.

В результате аварии от полученных травм на месте ДТП скончалась пассажирка автомобиля Toyota Caldina – 24-летняя жительница Красноярского края. Она сидела спереди и не была пристегнута.

Водителей иномарок доставили в больницу, госпитализация им не потребовалась.

Правоохранители проводят проверку по факту этой аварии.