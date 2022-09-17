Рубцовчане раскритиковали выступление Стаса Михайлова на стадионе

Стас Михайлов Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный российский певец Стас Михайлов выступил в Рубцовске. Концерт оценили не все горожане. Своим мнением они поделились в сообществе «Блогерша Рубцовск».

Стас Михайлов выступил для работников одного из предприятий Рубцовска на местном стадионе «Торпедо»

Горожане утверждают, что музыканта привезли на стадион на машине прямо по резиновым дорожкам. На кадрах видно, что рядом с автомобилем почти до самой сцены бежал полицейский.

Некоторых рубцовчан задело и то, что на концерт не могли попасть все желающие.

- Когда деньги выходят на первое место получаются вот такие купленные "праздники", где ни капли добра, искренности и какой-то сплоченности, - написала Ольга.

При этом многим концерт понравился.

- Что в этом такого? Обычные работяги не заслужили этого концерта? Они работают по 12 часов в смену. Начальник сделал приятное своим подчинённым на день рождения компании, - написала Анастасия.

Часть пользователей также отметила, что выступление получило ярким и ничего плохого в том, что оно прошло на стадионе, нет.