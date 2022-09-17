Первый промышленный технопарк появился в Алтайском крае

Технопарк Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Рубцовске появился первый в истории Алтайского края промышленный технопарк. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Площадка технопарка расположена на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования. Там разместятся не менее пяти резидентов, плановая годовая выручка которых составит более 350 млн рублей.

Глава Алтайского края Виктор Томенко отметил, что удалось достигнуть всех целей, которые стояли перед созданием объекта.

- Решены практические производственные задачи для обеспечения машиностроения, использования современных методов ведения высокоточного, высокотехнологичного производства здесь, в Рубцовске. Все это в новом технопарке есть, - подчеркнул Виктор Томенко.

В свою очередь Татьяна Илюшникова, замминистра экономического развития, подчеркнула, что в условиях роста технологического суверенитета и производственной независимости важно, чтобы такие объекты появлялись не только в крупных центрах, но и в небольших городах.