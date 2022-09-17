На Павловским тракте в Барнауле высадили молодые деревья

Молодые деревья Фото: пресс-службы администрации Барнаула

У здания №164 на Павловском тракте в Барнауле высадили 30 молодых деревьев - 12 ясеней и 18 маньчжурских орехов. Об этом сообщает мэрия.

Всего осенью в краевой столице высадят более 260 деревьев. В частности, на улицах Барнаула появятся молодые липы, сосны, ясени, рябины.

- Предпочтение отдают тем породам, которые смогут хорошо прижиться и расти в городских условиях, - подчеркнули в мэрии.

В ближайшее время более 130 деревьев высадят в благоустроенной аллее поселка Южного. Кроме этого, крупномеры посадят по улицам Северо-Западной, Георгия Исакова, Короленко, Ляпидевского, Молодежной, а также на площади Мира.