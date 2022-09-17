Парковку на участке улицы Никитина запретят в Барнауле

Новые знаки планируют начать устанавливать с 27 сентября Фото: Дарья САВЕНКО

На участке улицы Никитина в краевой столице запретят стоянку транспорта. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Речь идет про въезд на территорию земельного участка на улице Никитина, 29. Там запретят парковку для всех видов транспорта. Новые знаки планируют начать устанавливать с 27 сентября.

Данные ограничения вводят для обеспечения пропускной способности и безопасности движения, утончили в дорожном комитете краевой столицы.

Автомобилистам следует быть особо внимательными на этом участке.