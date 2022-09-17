Общественники хотят добиться закрытия скейт-парка в Бийске

В скейт-парке. Фото: Сергей Кулыгин Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийск прибыли эксперты центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они проверили дворы и парки, а также выступили за закрытие скейт-парка, который назвали небезопасным. Об этом пишет «Бийский рабочий».

В качестве материала для рамп, снарядов в виде четверги круга, в скейт-парке используется нержавейка. Во время проверки общественников в парке было много детей, которые рассказали, что у хороших рамп покрытие должно быть нескользящее.

Также скейтеры пожаловались на ширину площадки. Кроме того, проверяющие не увидели табличку, предупреждающую, что дети до семи лет должны быть здесь только с родителями.

Светлана Калинина, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, почеркнула, что общественники поставят вопрос о закрытии этого скейт-парка. Важно, чтобы на этой площадке никто не пострадал.