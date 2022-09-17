До +19 градусов потеплеет 17 сентября в Алтайском крае

В Барнауле днем 17 сентября ожидается +16…+18 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 17 сентября, в Алтайском крае заметно потеплеет. Днем воздух прогреется до +17…+19 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

- В Алтайском каре будет без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, по югу местами порывы до 14 м/с, - отметили синоптики.

В Барнауле днем 17 сентября ожидается +16…+18 градусов. В краевой столице будет Без осадков. Подует северо-восточный ветер, 4-9 м/с.

Ранее мы писали о том, что заметное потепление в Алтайском крае связано с тем, что регион находится под влиянием антициклона.