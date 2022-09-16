В Камне-на-Оби полыхает магазин стройматериалов

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 16 сентября в Камне-на-Оби произошел пожар – загорелся магазин строительных материалов.

– В городе Камень-на-Оби пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в магазине строительных материалов. На тушении задействованы 24 человека личного состава, пять автоцистерн, - сообщают оперативную информацию в региональном главке МЧС.

Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. Пожар локализован. Подробности выясняются.