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Происшествия16 сентября 2022 12:12

В Камне-на-Оби полыхает магазин стройматериалов

Его тушат больше 20 человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 16 сентября в Камне-на-Оби произошел пожар – загорелся магазин строительных материалов.

– В городе Камень-на-Оби пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в магазине строительных материалов. На тушении задействованы 24 человека личного состава, пять автоцистерн, - сообщают оперативную информацию в региональном главке МЧС.

Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. Пожар локализован. Подробности выясняются.