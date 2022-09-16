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Общество16 сентября 2022 10:57

В конце следующей неделе в Барнауле начнется отопительный сезон

Социальные учреждения могут подавать заявки уже сейчас
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Совещание в администрации города

Совещание в администрации города

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула назвали примерную дату старта отопительного сезона – конец следующей недели.

– Такое решение принято на совещании по подготовке к отопительному периоду, которое провел глава Барнаула Вячеслав Франк, - сообщает официальный телеграм-канал мэрии.

Причем СГК подтвердила, что социальные учреждения могут начать подавать заявки уже сейчас. Их принимают письменно по адресу: пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Многоквартирные дома также могут подавать заявки в управляющие компании или ТСЖ. Для этого требуется согласие большинства жильцов.