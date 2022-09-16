Совещание в администрации города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула назвали примерную дату старта отопительного сезона – конец следующей недели.

– Такое решение принято на совещании по подготовке к отопительному периоду, которое провел глава Барнаула Вячеслав Франк, - сообщает официальный телеграм-канал мэрии.

Причем СГК подтвердила, что социальные учреждения могут начать подавать заявки уже сейчас. Их принимают письменно по адресу: пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Многоквартирные дома также могут подавать заявки в управляющие компании или ТСЖ. Для этого требуется согласие большинства жильцов.