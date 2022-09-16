Эксперт ОНФ жестко раскритиковала благоустройство в Бийске

Визит Светланы Калининой в Бийск. Скриншот видео ОНФ

Эксперт ОНФ Светлана Калинина в эти дни находится с рабочим визитом в Алтайском крае и уже успела посмотреть несколько городов. Больше всего ее расстроил Бийск. Вместе с ней территорию инспектировал мэр Александр Студеникин и представители прокуратуры.

Эксперт ознакомилась с ходом реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Судя по видеоотчетам на страницах ОНФ в социальных сетях, Калинина осталась крайне недовольна увиденным.

- У меня складывается ощущение, что на территории Алтайского края какая-то другая история российского законодательства, - говорит она.

Причем некоторые нарушения, на самом деле совершенно пустяковые, и время чтобы их исправить, порой исчисляется даже не днями или месяцами, а максимум часами. Зато последствия могут быть фатальными. К примеру – футбольные ворота. Не так давно в Алтайском крае произошел очередной трагический случай: упавшие ворота убили 16-летнего подростка.

Точно такие же на одной из детских площадок увидела Светлана Калинина.

– Давайте так, через час жду фото, что отсюда все вывезли, - обратилась она к градоначальнику.

– У вас уголовные дела и смерти детей растут в геометрической прогрессии, - продолжает она. – Прокуратура, я так понимаю, что пока мы с вами не возбудим уголовные дела за халатное отношение к государственной собственности, мы ничего с вами не добьемся! К концу недели должно быть возбуждено уголовное дело о халатности!

Причем Калинина подчеркнула, что собиралась приехать в Бийск еще полтора месяца назад и цель ее визита была известна всем, но ни городская администрация, ни прокуратура, не сделала ровным счетом ничего.

Одна только спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями чего стоит: спустя год после сдачи объекта, на ней не осталось ровным счетом ничего: часть тренажеров сломаны, а все что можно было унести – украдено.

- Осталась только резина на полу и загоны… - говорит эксперт.

В дальнейшем Светлана Калинина намерена определить конкретные даты, когда все нарушения должны быть исправлены. В противном случае ответственных ждет суровое наказание.