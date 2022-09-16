Больше 230 млн записей с личными данными россиян «утекли» в сеть

Как правило, личными данными пользуются мошенники Фото: Анна СЕМИНА

Роскомнадзор сообщил о крупной «утечке» информации о россиянах в сеть – более 230 млн записей, сообщает ТАСС.

– С начала года произошло уже не менее 60 крупных утечек персональных данных, содержащих более 230 млн записей с личной информацией граждан. Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей, - сообщает источник.

По словам экспертов, на основе этих данных могут создаваться «цифровые портреты» россиян, которые используют мошенники. Они считают, что необходима криминализация действий и тех, кто крадет, и тех, кто продает персональные данные.

В частности, уже разрабатывается законопроект, в соответствии с которым в несколько раз могут вырасти штрафы для организаций, «сливших» информация. Причем размер будет зависеть от выручки компаний.

– Безопасность персональных данных может быть повышена, если оператор будет подтверждать госорганам соблюдение необходимых требований еще до начала их обработки, - также считают специалисты.