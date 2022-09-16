В Барнауле реставрируют лебедей с моста на Новом рынке

Реставрация лебедей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле приступили к реставрации лебедей, «проживающих» до недавних пор в районе Нового рынка.

Реставрацией занимаются ребята из Молодежного Парламента города.

– Темой этой занимаемся давно, и вот, наконец, работа подходит к логическому завершению. Скоро лебеди обретут новый дом, - пишет депутат Марина Понкрашева.

Ранее сообщалось, что один лебедь точно отправится в барнаульский зоопарк. Андрюшу, скорее всего, передадут на хранение в один из музеев города, а остальные найдут дом в разных уголках края.