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Общество16 сентября 2022 8:01

В Барнауле реставрируют лебедей с моста на Новом рынке

Скоро они «разлетятся» по новым домам
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Реставрация лебедей

Реставрация лебедей

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле приступили к реставрации лебедей, «проживающих» до недавних пор в районе Нового рынка.

Реставрацией занимаются ребята из Молодежного Парламента города.

– Темой этой занимаемся давно, и вот, наконец, работа подходит к логическому завершению. Скоро лебеди обретут новый дом, - пишет депутат Марина Понкрашева.

Ранее сообщалось, что один лебедь точно отправится в барнаульский зоопарк. Андрюшу, скорее всего, передадут на хранение в один из музеев города, а остальные найдут дом в разных уголках края.