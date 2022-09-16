Бийский пенсионер прописал у себя в доме семью из Казахстана

Пенсионер прописал супружескую пару с ребенком - все они граждане Казахстана Фото: Анна СЕМИНА

73-летний бийский пенсионер прописал у себя в доме целую семью из Казахстана, чем нарушил миграционный закон.

– Как установили полицейские, 73-летний бийчанин прописал в своем доме супружескую пару с ребенком, граждан республики Казахстан. При этом пенсионер заведомо знал, что проживать зарубежные гости по указанному в документах адресу не будут, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту проводится проверка. В действиях пенсионера усматривается фиктивная постановка на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). Максимально возможная санкция – лишение свободы на срок до трех лет.