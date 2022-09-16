На Алтай-Коксе наградили лучших слесарей-ремонтников

Победители Фото: из архива компании

За звание лучшего по профессии боролся 21 сотрудник цеха по ремонту коксохимического оборудования. Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

Победителем стал Сергей Дубровко, слесарь-ремонтник 5-го разряда бригады по ремонту оборудования коксовых отделений. Второе место в конкурсе занял Сергей Светлаков, сотрудник участка по ремонту оборудования цеха улавливания. Третье – Руслан Губарев, слесарь-ремонтник участка по ремонту оборудования коксовых отделений. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Александру Чорбе, слесарю участка по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ. Грамоту профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Андрею Плохотскому. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.

До конца 2022 года на Алтай-Коксе соревноваться в профессиональном мастерстве будут машинисты вагоноопрокидывателя, электромонтеры, электрогазосварщики, аппаратчики коксохимического производства и лаборанты химанализа. Всего в течение года проводят девять конкурсов профмастерства.