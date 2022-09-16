Жительница Барнаула подожгла собственный дом

Санитары забрали хозяйку дома в клинику. Скриншот видео со страницы vk.com/barneos22

В четверг днем, 15 сентября, в Барнауле произошло возгорание в частном жилом доме на улице Алейской. Соседи утверждают, что его подожгла сама хозяйка.

– Дом сгорел полностью. По словам очевидцев, хозяйка сама подожгла, медработники увезли ее в психиатрическую больницу, - рассказывают в сообщества Barnaul22.

В региональном главке МЧС также подтвердили, что площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. На тушении были задействованы пять автоцистерн и 26 человек личного состава. Никто из жильцов не пострадал.