Гимнастка из Барнаула завоевала для Германии первое за 47 лет «золото»

Спортсменка никогда не выступала за сборную России Фото: Олег УКЛАДОВ

Спортсменка Дарья Варфоломеева, выступающая за сборную Германии по художественной гимнастике, завоевала для страны первое «золото» с 1975 года. Сама она является уроженкой Барнаула.

– Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева (в протоколе — Дарья Варфоломеев) первенствовала в упражнении с булавами и завоевала для Германии первую золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике с 1975 года, - пишет «Чемпионат».

Для самой Дарьи это уже третья медаль на чемпионате. Ранее она стала второй в упражнениях с мячом и третьей с обручем.

Варфоломеева признается, что переехав из Барнаула в Германию, уже давно ощущает себя там как дома.

– Моя мама получила немецкое гражданство. Она жила здесь с 16 до 18 лет. После этого она уехала в Россию. Затем в Германию вернулись мои бабушка и дедушка, а позже и моя мама. Все здесь со мной. Только бабушка по отцовской линии до сих пор живёт на её старой родине, - говорит Дарья. – Я никогда не была в сборной России. Я видела там меньше возможностей для себя, поэтому мы приехали в Германию.