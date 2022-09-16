На Алтае братья отомстили за своего отца

Суд признал обоих виновными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай осудили двух братьев 20- и 22-х лет, которые два года назад избили мужчину, отомстив за своего отца.

– Следствием и судом установлено, что в ночь на 8 августа 2020 года в селе Шашикман Онгудайского района молодые люди, один из которых на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, решили отомстить обидчику за своего отца, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Алтай.

Накануне у мужчины произошел конфликт с ним – они подрались. На следующий день сыновья решили отомстить ему: они подкараулили его на улице и избили штакетником, а также просто запинали.

Суд признал братьев виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Младшему назначили три года условно с испытательным сроком четыре года, старший получил четыре года колонии строгого режима.

Помимо этого в пользу потерпевшего взыскали больше 18 тысяч рублей в счет компенсации имущественного вреда, а также компенсацию морального вреда – 500 и 400 тысяч соответственно. Приговор суда не вступил в законную силу.