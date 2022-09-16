Летучие мыши стали чаще залетать в дома барнаульцев

Летучая мышь. Скриншот страницы сообщества "Черное и белое Барнаул"

Барнаульцы рассказывают в соцсетях о нашествии летучих мышей, которые все чаще залетают в их дома.

– Приехали домой с магазина, а тут вот такое чудо сидит. 14-й этаж. Будьте аккуратнее и не открывайте полностью окна, - рассказал накануне участник сообщества «Черное и белое Барнаул» Александр.

Еще одна подписчица подтвердила, что недавно мышь залетала в квартиру ее подруги на пятом этаже.

– Да чуть не каждый день уже подобное пишут. Этот год плодовитый у них, видимо. У нас тоже кот дома гонял такую, но у нее все-таки хватило ума вырваться и на стены цепляться. Открыли окно, шваброй прогнали, - также добавляет Виталий Карпов.