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Общество16 сентября 2022 2:58

На Алтае потерялась сборщица кедровых шишек

Она ушла из базового лагеря и заблудилась
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Медицинская помощь женщине не потребовалась. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Медицинская помощь женщине не потребовалась. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

14 сентября в Республике Алтай в районе перевала «Кудаты» в Шебалинском районе потерялась сборщица кедровых шишек.

Сообщение о ее пропаже поступило в 23.30. 15 сентября на ее поиски направили личный состав ПЧ №7 села Шебалино.

– Выяснилось, что женщина (жительница Горно-Алтайска), со своими родственниками отправилась на сбор кедровой шишки, - рассказывают в ГОЧС и ПБ в республике.

Они поставили лагерь в районе перевала и разошлись по разным сторонам, но к назначенному времени женщина не вернулась. Ее близкие сразу заподозрили неладное и обратились за помощью к спасателям.

Около 13 часов 15 сентября пожарные нашли заблудившуюся. Она отошла от лагеря на четыре километра. Поэтому не смогла найти обратную дорогу. Медицинская помощь ей не потребовалась. К счастью, она была тепло одета и прихватила с собой зажигалку. Когда ночью стало холодно она разожгла костер чтобы согреться.

– Возможно, это и спасло ей жизнь. Пожарные напоили женщину горячим чаем и сопроводили до лагеря, где ее ждали родственники, - добавили в ГОЧС.