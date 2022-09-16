Ярмарки будут работать в Барнауле и пригороде Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 17 сентября, в Барнауле пройдут продуктовые ярмарки.

– Барнаульцы смогут купить мясо птицы, говядины и свинины, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия, овощи и другие товары, - сообщает мэрия.

Торговые площадки будут открыты с 10 до 14 часов.

Адреса:

проспект Ленина, 71;

Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в;

Поселок Научный городок;

Улица Германа Титова, 9;

Село Лебяжье, улица Центральная, 65а;

Микрорайон Затон, улица Водников, 11.

Телефон для справок: 370-464 (администрация города).