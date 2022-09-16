Ярмарки будут работать в Барнауле и пригороде
Фото: Анна СЕМИНА
В субботу, 17 сентября, в Барнауле пройдут продуктовые ярмарки.
– Барнаульцы смогут купить мясо птицы, говядины и свинины, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия, овощи и другие товары, - сообщает мэрия.
Торговые площадки будут открыты с 10 до 14 часов.
Адреса:
проспект Ленина, 71;
Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в;
Поселок Научный городок;
Улица Германа Титова, 9;
Село Лебяжье, улица Центральная, 65а;
Микрорайон Затон, улица Водников, 11.
Телефон для справок: 370-464 (администрация города).